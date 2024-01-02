نيجيريا تخطط لزيادة إنتاجها من النفط والمكثفات إلى 2.6 مليون…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 12:14 مساءً - وكالات – أعلنت اللجنة المعنية بتنظيم قطاع النفط في نيجيريا، اليوم الاثنين، وضع هدف لإنتاج سنوي من النفط والمكثفات يبلغ 2.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2026، وهي قفزة كبيرة من مستويات 2023 البالغة نحو 1.6 مليون برميل يوميا.

وتعاني نيجيريا، أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، من انخفاض الإنتاج بسبب سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب في دلتا النيجر، فضلا عن انخفاض الاستثمار في هذا القطاع مما أضر بالإيرادات الحكومية.

لكن حكومة الرئيس بولا تينوبو تقول إن شركات النفط الكبرى تعهدت باستثمار 13.5 مليار دولار على المدى القصير بعد اجتماعاته مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات توتال إنرجيز وشل وإكسون موبيل، وفق “”.

وقالت اللجنة في خطة العمل للفترة من 2024 إلى 2026 إنها ستوجه تطوير الأصول النفطية إلى مناطق أقل عرضة للسرقة والتخريب وستقدم الدعم التنظيمي لمسارات بديلة لنقل النفط الخام.

وأضافت أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 2.6 مليون برميل يوميا في 2026.

وقالت اثنتان من ثلاث مؤسسات استشارية كلفتها “أوبك+” بالتحقق من إنتاج نيجيريا في نوفمبر إن من غير المرجح أن تصل الدولة إلى هدف الإنتاج الخاص بها هذا العام.