مال وأعمال

استمرار انكماش نشاط التصنيع في منطقة اليورو ديسمبر الماضي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استمرار انكماش نشاط التصنيع في منطقة اليورو ديسمبر الماضي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 08:10 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات مؤسسة ستاندر آند بورز جلوبال اليوم استمرار انكماش قطاع الصناعة في منطقة اليورو خلال نهاية العام.

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وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 44.4 في ديسمبر الماضي مقارنة بـ44.2 في نوفمبر الماضي.

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ويشار إلى أن المؤشر ما زال يسجل أقل من 50 مما يعني انكماش القطاع.

مع ذلك، فإن القراءة كانت الأقل خلال سبعة أشهر، وتعكس الزيادة الهامشية في المؤشر بصورة أساسية التدهور الأقل حدة في ألمانيا وإيطاليا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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