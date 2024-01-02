مال وأعمال

هاباج لويد للشحن ستتجنب الإبحار بقناة السويس حتى 9 يناير

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاباج لويد للشحن ستتجنب الإبحار بقناة السويس حتى 9 يناير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 11:18 مساءً - – قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية للشحن، إن الشركة ستواصل تغيير مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس والاتجاه إلى رأس الرجاء الصالح لأسباب أمنية.

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وقال المتحدث باسم خامس أكبر شركة للشحن بالحاويات في العالم ردا على استفسار “نراقب الوضع عن كثب كل يوم، لكننا سنواصل تحويل مسار سفننا حتى التاسع من يناير”.

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وأضاف أن الشركة ستقرر في ذلك اليوم ما إذا كانت ستواصل تغيير مسار السفن أم لا.

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وتحاول هاباج لويد، شأنها شأن منافساتها، تجنب الملاحة بالبحر الأحمر منذ شرعت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن التجارية، مما عطل التجارة العالمية.

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كانت إحدى سفن الشركة تعرضت لهجوم بالقرب من اليمن في 15 ديسمبر.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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