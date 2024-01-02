هاباج لويد للشحن ستتجنب الإبحار بقناة السويس حتى 9 يناير

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 11:18 مساءً - – قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية للشحن، إن الشركة ستواصل تغيير مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس والاتجاه إلى رأس الرجاء الصالح لأسباب أمنية.

وقال المتحدث باسم خامس أكبر شركة للشحن بالحاويات في العالم ردا على استفسار “نراقب الوضع عن كثب كل يوم، لكننا سنواصل تحويل مسار سفننا حتى التاسع من يناير”.

وأضاف أن الشركة ستقرر في ذلك اليوم ما إذا كانت ستواصل تغيير مسار السفن أم لا.

وتحاول هاباج لويد، شأنها شأن منافساتها، تجنب الملاحة بالبحر الأحمر منذ شرعت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن التجارية، مما عطل التجارة العالمية.

كانت إحدى سفن الشركة تعرضت لهجوم بالقرب من اليمن في 15 ديسمبر.