التلفزيون السعودي: المملكة تنضم رسميا لمجموعة بريكس

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يناير 2024 09:14 صباحاً - – قال التلفزيون السعودي يوم الثلاثاء إن المملكة انضمت رسميا إلى مجموعة بريكس.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال في أغسطس إن المملكة ستدرس التفاصيل قبل الموعد المقترح للانضمام في أول يناير كانون الثاني، وستتخذ القرار الملائم.

وأضاف الوزير أن بريكس قناة مهمة ونافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وكانت مجموعة بريكس تضم في السابق البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكن حجمها سيتضاعف مع انضمام السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا كأعضاء جدد.

ويأتي انضمام السعودية في غمرة توتر جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، وتوسع نفوذ الصين داخل المملكة.

وما زالت المملكة تتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، لكن السعودية تتجه على نحو متزايد صوب شق طريقها الخاص بسبب القلق من أن واشنطن أصبحت أقل التزاما بأمن الخليج مما كانت عليه في الماضي.

وقادت الصين، أكبر مستهلك للنفط السعودي، الدعوات المطالبة بتوسع مجموعة بريكس لتمثل ثقلا موازيا للغرب.

وقد يعزز التوسع طموح المجموعة المعلن في أن تصبح مدافعا عن جنوب العالم، على الرغم من أن الأرجنتين قالت في نوفمبر إنها لن تقبل دعوة للانضمام.