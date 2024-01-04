رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين لما دون 80% خلال 5 سنوات

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يناير 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة وضعت خطة واضحة للمسار الاقتصادي خلال 5 سنوات مقبلة، تستهدف الوصول تدريجيا بنسبة الدَين إلى ما دون 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الخطة تتضمن “العديد من الإجراءات والمحددات الواضحة، التي تسهم في زيادة حجم الإيرادات وتخفيض حجم المصروفات”.

وأشار رئيس الوزراء أن الدَين قبل عام 2021 كان مساره نزوليا بصورة كبيرة، وكانت مستهدفات الحكومة خفض الدَين في 2020/2021 إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أنه طبقًا للمعايير الصحية، عندما تكون نسبة الدَين أقل من 75% في دولة ما، يعكس ذلك أن اقتصاد هذه الدولة هو اقتصاد سليم وصحي وقادر على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة للغاية.

وأكد أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة للغاية لتحقيق هذا الأمر لولا حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من زيادة في معدلات التضخم، لكن الدولة استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا التضخم، وزاد الدَين في صورة زيادة للدعم بشكل كبير حتى لا نُحَمِّل كل ذلك على المواطن، فيما عادت مرة أخرى مؤشرات الدَين للزيادة، ففي آخر سنة ارتفعت نسبة الدَين مرة أخرى لـ95% من الناتج المحلي الإجمالي.