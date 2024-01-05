مال وأعمال

الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 يناير 2024 06:14 مساءً - وكالات_ يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر بعد أن تلقى الدولار دعما بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.1 % إلى 2054.10 دولارا للأوقية (الأونصة) لكنه انخفض 0.8 % تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.

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وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2053.00 دولارا للأوقية بحسب .

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.13 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 % إلى 953.61 دولارا. وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 1044.23 دولارا بعد انخفاض دام ثماني جلسات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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