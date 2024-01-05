الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر

دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 يناير 2024 06:14 مساءً - وكالات_ يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر بعد أن تلقى الدولار دعما بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.1 % إلى 2054.10 دولارا للأوقية (الأونصة) لكنه انخفض 0.8 % تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2053.00 دولارا للأوقية بحسب .

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.13 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 % إلى 953.61 دولارا. وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 1044.23 دولارا بعد انخفاض دام ثماني جلسات.