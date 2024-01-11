إكسون موبيل تجري محادثات مع الجزائر للتنقيب عن النفط والغاز

دبي - احمد فتحي في الخميس 11 يناير 2024 12:14 مساءً - – أكدت شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل يوم الأربعاء أنها تجري محادثات مع شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك بشأن فرص التنقيب عن النفط والغاز في البلاد.

كان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قد قال يوم الثلاثاء إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال متحدث باسم إكسون إن الشركة لا تعلق على تفاصيل استراتيجية تجارية.

تكافح الجزائر لرفع إنتاجها من النفط والغاز، وتتوقع من إكسون موبيل وشركات أمريكية أخرى الاستثمار في قطاع الطاقة بالبلاد مثلما فعلت أوكسيدنتال.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية للنفط والغاز أن إنتاج النفط في الجزائر نحو مليون برميل يوميا وأن إنتاجها من الغاز 106 مليارات متر مكعب سنويا.