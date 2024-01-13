ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 1% لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية

دبي - احمد فتحي في السبت 13 يناير 2024 01:12 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط تأجج التوترات الجيوسياسية، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% أو 24.9 دولار إلى 2044.1 دولار للأونصة. لكنه يتجه نحو خسائر أسبوعية بأقل من 1%.

وقال كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا كيلفن وونج إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوماً البالغ 2015 دولاراً.

وشنت أميركا وبريطانيا ضربات ضد أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن في وقت متأخر من أمس الخميس. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن تلك الهجمات هي رد مباشر على هجمات الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر.