نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء عز: توترات البحر الأحمر لها انعكاس محدود على أسعار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يناير 2024 02:18 مساءً - شاهندة إبراهيم _ استبعد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية والإفريقية، انعكاس التوترات في منطقة البحر الأحمر على أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان الكريم، نظرًا لدخول المنتجات بالفعل على أرض مصر. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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