نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الفندي: 10% زيادة مرتقبة في أسعار المنتجات.. والزيوت… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يناير 2024 03:18 مساءً - شاهندة إبراهيم _ يتفق حسن الفندي، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، مع الرأي القائل بأن التوترات في البحر الأحمر سيكون لها انعاكسات محدودة على المنتجات في مصر، وأن فرق أسعار صرف الدولار في السوقين الرسمية وغير الرسمية هو السبب الرئيسي لزيادة الأسعار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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