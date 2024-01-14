نعرض لكم الان تفاصيل خبر كريم أبو غالي: انعكاسات سلبية لتصاعد التوترات على حركة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يناير 2024 07:19 مساءً - محمد أحمد _ قال كريم أبو غالي، رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا للمكرونة، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر ينعكس بالسلب على حركة التجارة الدولية، خاصة عقب الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن، وتحويل خط سير العديد من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما يزيد من مدة تسليم البضائع المصدرة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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