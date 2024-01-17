بلومبرج: شيفرون مستمرة في نقل شحناتها عبر البحر الأحمر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 03:14 مساءً - – قال مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأمريكية العملاقة للنفط إن الشركة لم تجر “تغييرات جوهرية” في مساراتها للشحن رغم تهديد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بالتوسع في هجماتها في البحر الأحمر لتشمل سفنا أمريكية.

وأضاف ويرث في تصريح لتلفزيون بلومبرج على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن الشركة تعمل مع السلطات البحرية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط لنقل شحناتها من خلال المنطقة.

وتأتي تهديدات الحوثيين ردا على هجمات أمريكية وبريطانية على مواقعهم في اليمن. وذكر مسؤول بشركة “دي.بي وورلد الإمارات” (موانئ دبي العالمية) يوم الثلاثاء أن الاضطرابات بالبحر الأحمر ستتسبب في رفع أسعار البضائع الاستهلاكية، وذلك بعد أن ضرب صاروخ سفينة أخرى في المنطقة.