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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين تهبط لأدنى مستوياتها… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 20 يناير 2024 11:10 مساءً - وكالات – هبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في الصين العام الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات، إذ أصبحت الشركات في هونغ كونغ وخارجها أقل استعدادا لاستثمار أموال جديدة في البر الرئيسي.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية، أمس الجمعة، أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة فعلياً في 2023 بلغت 1.1 تريليون يوان (153 مليار دولار) في عام 2023، بتراجع 8% عن عام 2022.
وكانت مستويات عام 2022 هي الأعلى على الإطلاق في البيانات المماثلة التي تعود إلى 2014، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج”.
وأعلنت بكين 2023 “عام الاستثمار في الصين”، لكن تضافرت عدة عوامل: تباطؤ الاقتصاد وهبوط الأسواق المالية، وضعف التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وسلسلة من التحقيقات بشأن الشركات الأجنبية، واعتقال مسؤول تنفيذي ياباني، ما أدى إلى تثبيط رغبة الشركات في ضخ المزيد من الأموال في البلاد.
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