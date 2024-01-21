رئيس الوزراء: استمرار ضخ السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يناير 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة استمرار ضخ السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة لتكون متوافرة للمواطنين بشكل دائم.

جاء ذلك خلال تفقده معرض السلع الغذائية بمول اللوتس، بحي اللوتس في مدينة أسوان، في إطار “حرص الحكومة المصرية على متابعة موقف توافر السلع وأسعارها”، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

واستمع مدبولي، خلال الجولة، إلى شرح من الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، التي أوضحت أن معرض السلع الغذائية يُقام على مساحة 700 متر مربع، ويضم 4 مكاتب إدارية وكافيتريا، و8 محلات تحتوي على السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

ويضم المعرض منتجات السكر، والأرز، والمكرونة، وزيت الطعام، والجبن، والحليب، والفول، كما يشمل المعرض الخضراوات والفاكهة واللحوم البلدية، والدواجن الطازجة وأنواع البقالة المختلفة، والبقوليات، والغلال، ومخبز أفرنجى للمخبوزات والحلويات والمعجنات.

ويشهد المعرض مبادرة كلنا واحد “أمان”، ومنفذ محافظة أسوان بمشاركة الغرفة التجارية، والشركة المصرية لتجارة الجملة؛ حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جميع تلك المنافذ لفحص المنتجات والاطلاع على الأسعار بها.