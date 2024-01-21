اقتصاد بكين ينمو 5.2% في 2023 إلى 618.2 مليار دولار

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يناير 2024 05:14 مساءً - شينخوا _ ذكر تقرير عمل حكومي قدمه، عمدة مدينة بكين ين يونج، اليوم الأحد، خلال الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب لبلدية بكين، أن الناتج المحلي الإجمالي لبكين بلغ نحو 4.4 تريليون يوان (نحو 618.26 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 5.2% على أساس سنوي.

نمو إيرادات الميزانية 8.2% على أساس سنوي

وتجاوزت إيرادات الميزانية العامة في بكين 600 مليار يوان في عام 2023، بزيادة 8.2% على أساس سنوي.

وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها المسح 4.4% في العام الماضي.

وفي عام 2023، ظل مؤشر أسعار المستهلكين ببكين مستقراً بشكل أساسي، وكان نمو دخل السكان متزامناً مع النمو الاقتصادي في العام الماضي.

استقرار مؤشر أسعار المستهلكين في بكين

في حين ظلت مؤشرات مختلفة مثل نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي للمدينة وإنتاجية العمل الإجمالية هي الأعلى بين المناطق على مستوى المقاطعات في أنحاء البلاد وفق وكالة أنباء “شينخوا” الصينية.