نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. تداولات البورصة السلعية لا تناسب الاستهلاك المحلي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يناير 2024 09:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد عدد من المصنعين، على ضرورة زيادة معدلات تداول السلع الأساسية لإحداثها تأثيرًا ملموسًا في السوق، كونها تؤثر على باقي السلع الأخرى، للحيلولة دون المضاربات في الأسعار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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