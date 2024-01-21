مال وأعمال

استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا بعد تعليقها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا بعد تعليقها من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يناير 2024 11:10 مساءً - – قالت وكالة تريبيكا للشحن البحري إنه من المقرر استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا للسفن المتجهة شمالا اعتبارا من الساعة 1700 بتوقيت جرينتش يوم الأحد بعد تعليقها بسبب عطل في مرساة إحدى السفن.

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ووفقا لتقرير نشرته الوكالة، فقد تحررت مرساة الناقلة بيريا التي ترفع علم ليبيريا من تلقاء نفسها بسبب سوء الأحوال الجوية قرب منطقة جسر السلطان سليم الأول في أثناء مرورها عبر المضيق وتم إرسال زوارق القطر للمساعدة.

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وأضاف التقرير أن القاطرات سترافق السفينة حتى منطقة مرسى كوتشوك شكمجة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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