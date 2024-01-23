نعرض لكم الان تفاصيل خبر أكوا باور السعودية تبدأ تشغيل محطة شمسية في مصر بقدرة 200… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 23 يناير 2024 03:18 مساءً - العربية نت _ تعتزم شركة أكوا باور السعودية بدء تشغيل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات خلال أسابيع.

الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية

وقالت مصادر للعربية، إن مقاول تنفيذ المشروع انتهي من الأعمال الإنشائية للمحطة وستبدأ الاختبارات الفنية للمحطة بعد اكتمالها، ثم تشغيل المشروع بكامل قدرته، وسيتم مخاطبة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن موعد الربط على الشبكة الكهربائية.

وأوضحت المصادر، أن الشركة ملتزمة بالجدول الزمني المتفق عليه مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن التنفيذ، موضحة أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 182 مليون دولار.

التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 182 مليون دولار

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد زار موقع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية التي تنفذها شركة أكوا باور يوم السبت الماضي، على هامش زيارته لعدد من المشروعات في محافظة أسوان.

وأكد مدبولي على أهمية المشروع وإنه سيسهم في زيادة الطاقة النظيفة بالشبكة الكهربائية بمصر ويقلص من الإنبعاثات الكربونية.

المحطة ستلبي احتياجات الطاقة لنحو 130 ألف وحدة سكنية

وذكرت المصادر أن المحطة ستلبي احتياجات الطاقة لنحو 130 ألف وحدة سكنية وتخفض 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وستكون محطة كوم أمبو واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية التي يطورها القطاع الخاص في مصر.

الشركة تنفذ محطات طاقة رياح في مصر بقدرات إجمالية تصل إلى 1100 ميجاوات

ومن المخطط أن تنفذ أكوا باور أيضا محطات طاقة رياح في مصر بقدرات إجمالية تصل إلى 1100 ميجاوات.

وتتبنى مصر خططاً تدعم زيادة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة، تماشياً مع الأهداف الوطنية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتمثل 42% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام 2035.

ووضعت شركة أكوا باور خطة طويلة المدى للاستثمار في مصر من خلال مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بالطاقة المتجددة.

اتفاقية إطارية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في اقتصادية قناة السويس

ووقعت “أكوا باور” مؤخرا اتفاقية إطارية لتطوير مشروع في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار.