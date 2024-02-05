مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع إلى 48.1 نقطة خلال يناير

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 01:15 مساءً - وكالات _ سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر تراجعاً طفيفاً في يناير، ليستمر ضمن نطاق الانكماش للشهر 38 على التوالي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الاثنين، تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر التابع لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال – إلى 48.1 نقطة في يناير مقابل 48.5 نقطة في ديسمبر.

ارتفاع الأسعار استمر في إضعاف طلب العملاء

وبذلك، يستمر المؤشر دون المستوى المحايد عند 50 نقطة، الأمر الذي يشير إلى تدهور بسيط في أحوال القطاع الخاص غير النفطي.

وتزامن الانخفاض المستمر مع انكماش قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر يناير، في ظل وجود أدلة تشير إلى أن ارتفاع أسعار السلع استمر في إضعاف طلب العملاء.

الانخفاض الأكبر في عدد الوظائف الجديدة منذ 8 أشهر

وكان الانخفاض في عدد الوظائف الجديدة هو الأكبر خلال 8 أشهر، حيث شهدت جميع القطاعات المشمولة في الدراسة تراجعاً بأعداد الموظفين.

تأثير سلبي للصراع الجيوسياسي المتزايد على النشاط السياحي

وإلى جانب ضغوط الأسعار، أشارت بعض الشركات إلى التأثير السلبي للصراع الجيوسياسي المتزايد على النشاط السياحي.