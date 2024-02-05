مال وأعمال

التضخم في تركيا يخالف التوقعات ويرتفع ​​إلى 64.8 % خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في تركيا يخالف التوقعات ويرتفع ​​إلى 64.8 % خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 01:15 مساءً - وكالات _ سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعا خلال يناير إلى 64.86 % على أساس سنوي من 64.77 % خلال ديسمبر الماضي، وجاءت القراءة أعلى من التوقعات البالغة 64.56 %.

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من جهة أخرى، قال فاتح كاراهان المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي أمس الأحد، إن فريقه عازم على أن يتبنى نهجا صارما للسياسية النقدية حتى انخفاض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه.

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وقال كاراهان في أول تصريحات له منذ توليه المنصب: “سنراقب توقعات التضخم في تركيا وسلوكيات التسعير. ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث أي تدهور في توقعات التضخم”.

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وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائب محافظ البنك المركزي المصري فاتح كاراهان، محافظا جديدا للبنك، وذلك بعد استقالة حفيظة غاية إركان، بحسب الجريدة الرسمية للبلاد.

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وأرجعت إركان استقالتها لأسباب منها الحاجة لحماية أسرتها وسط “اغتيال سمعتها” مما أثار شكوكا حيال سياسة التشديد النقدي القوية التي اتبعتها.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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