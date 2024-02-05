مال وأعمال

تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية لأدنى مستوى منذ عامين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية لأدنى مستوى منذ عامين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 فبراير 2024 02:12 مساءً - وكالات _ تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى أدنى مستوى منذ عامين، ولكنه بقي فوق مستويات الـ 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش في القطاع الخاص غير النفطي.

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وسجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل لعوامل موسمية 55.4 نقطة في يناير انخفاضا من 57.5 نقطة في ديسمبر، وهي أدنى قراءة منذ يناير 2022.

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وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.1 الشهر الماضي، من 61.0 في ديسمبر، وظل ثابتا في وضع النمو، لكن وتيرة التوسع في الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 60.5 الشهر الماضي، من قراءة ديسمبر عند 68.3، مما يشير إلى ضعف زخم الطلب.

تراجع وتيرة نمو الطلبيات الجديدة

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ويعزى تراجع وتيرة نمو الطلبيات الجديدة لأسباب منها زيادة المنافسة التي أثرت على دفاتر الطلبيات، فضلا عن انكماش طلبات التصدير، وهو الانخفاض الرابع في ستة أشهر، بسبب انخفاض الطلب وضعف الظروف الاقتصادية، من بين أمور أخرى.

انكماش طلبات التصدير

وأظهر المسح أن تكاليف الشراء ارتفعت بأسرع وتيرة منذ مايو 2012، إذ أشار بعض المشاركين إلى ارتفاع تكاليف الشحن على خلفية الهجمات في البحر الأحمر كسبب، بالإضافة إلى زيادة تكاليف المواد وزيادة مخاطر سلاسل الإمداد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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