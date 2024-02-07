معيط: منظومة الشحن المسبق ساهمت في الإفراج عن العديد من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات الخاصة بتطبيق منظومة الشحن المسبق، بالنظر لدورها في إتاحة المزيد من التيسيرات والعمل على تسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية للسلع والمنتجات والمواد الخام المستوردة من الخارج، وصولا لاختصار زمن الإفراج عن تلك السلع والبضائع، وبما يسهم في سرعة توفيرها، تلبية لاحتياجات المواطنين، والمصنعين والمنتجين.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى جهود الوزارة المستمرة في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح معيط دور منظومة الشحن المسبق في هذا الصدد، التي ساهمت في الإفراج عن العديد من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في استمرار عمليات الإنتاج بمختلف القطاعات، دعماً للصناعة الوطنية، هذا فضلاً عن تأمين المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية.