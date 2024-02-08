«جولد إيرا» أول شركة تعتزم تداول الذهب في البورصة السلعية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 06:18 مساءً - فاطمة أبوزيد _ تناقش شركة جولد إيرا لتجارة الذهب الإجراءات المقترحة لدخول الذهب للتداول لأول مرة في تاريخ مصر الحديث على منصة البورصة السلعية في مصر.

وأكدت الشركة على التزامها بالضوابط والقواعد والاجراءات التي سوف تضعها البورصة السلعية في مصر والجهات المعنية.

وبذلك تكون «جولد إيرا» أول شركة تتطلع للبدء في تداول المعدن الأصفر على منصة البورصة السلعية قريباً، في ظل سعيها للتطوير المستمر للاستثمار في الذهب، ودعماً للشمول المالي.

جاء ذلك بدعوة من جون لوقا رئيس مجلس إدارة مجموعه جولد إيرا، وأسامه زرعي المدير الاقليمي للشركة في جمهورية مصر العربية، وشريف رضا رئيس التطوير ومسئول التعاقدات بالشركة.

التقى كل منهما أمس الأربعاء بمقر شركة إيجي كاش، مع اللواء جمال أبو إسماعيل المدير العام لشركة غيجي كاش المقيدة بسجل مقدمي خدمات حفظ المعادن، والعميد هاني غيث، وحسام الجراحي الرئيس التنفيذى العضو والمنتدب، وقيادات البورصة السلعيه_مصر.

وتم النقاش خلال اللقاء من حيث المبدأ، على الإجراءات المقترحة لدخول المعدن الأصفر للتداول لأول مرة في تاريخ مصر الحديث على منصة البورصة السلعية.