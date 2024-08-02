نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو وسوناطراك ترفعان سعر البيع الرسمي لمعظم منتجات غاز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2024 11:12 صباحاً - _ قال متعاملون إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لمعظم منتجات غاز البترول المسال لشهر أغسطس، مقارنة بشهر يوليو بسبب زيادة الطلب. وزادت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أغسطس 10 دولارات إلى 590 دولارا للطن، بينما رفعت سعر البيع الرسمي للبيوتان خمسة دولارات ليصل إلى 570 دولارا للطن. والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال. ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات وفي التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى. ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي لشهر أغسطس بالنسبة للبروبان خمسة دولارات للطن إلى 555 دولارا، بينما أبقت على السعر الرسمي للبيوتان عند 500 دولار للطن. وتستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرامكو وسوناطراك ترفعان سعر البيع الرسمي لمعظم منتجات غاز… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.