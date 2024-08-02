عاجل - بث مباشر.. تشييع جثمان إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، منذ قليل، ليوارى الثرى في منطقة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتوافد آلاف المصلين، إلى مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على هنية، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن وفود رسمية من تركيا وماليزيا وعدة دول وصلت إلى العاصمة القطرية للمشاركة في تشييع جثمان إسماعيل هنية.

تشييع جثمان إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة

وجرت، أمس، مراسم تشييع جثمان إسماعيل هنية، فى طهران بعد اغتياله فى العاصمة الإيرانية، أمس الأول، فى غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته، بعد مشاركته فى احتفال تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد، مسعود بزشكيان.

وتجمع آلاف المشيعين يحملون صور "هنية" وأعلامًا فلسطينية بجامعة طهران بوسط العاصمة، بالتزامن مع وصول جثمانه وحارسه الشخصى، وسيم أبوشعبان، إلى مقر الجامعة، حيث أَمَّ المرشد الإيرانى، على خامنئى، صلاة الجنازة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن أهالي طهران شيعوا جثمان "هنية" وأحد حراسه، عقب أداء صلاة الجنازة من جامعة طهران حتى ساحة آزادى، تمهيدًا لنقل الجثمان إلى قطر لتشييعه ودفنه اليوم الجمعة.