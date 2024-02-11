مال وأعمال

الإنتاج الصناعي في السعودية يتراجع 10.5% خلال ديسمبر 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإنتاج الصناعي في السعودية يتراجع 10.5% خلال ديسمبر 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 01:11 مساءً - وكالات _ انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة % 10.5 خلال ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، متأثرا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده كل من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

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وأظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الأحد، أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي سجل انخفاضا سنوي قدره 10.5% خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، مواصلا بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022 مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.

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وبنظرة أكثر قرب على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة خلال عام 2023، نلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثرا بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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