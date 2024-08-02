مال وأعمال

ألكسندر نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألكسندر نوفاك: المستوى الحالي لأسعار النفط يناسب موازنة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2024 11:12 صباحاً - سي إن بي سي _ قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الخميس، إن المستوى الحالي لأسعار النفط العالمية يناسب موازنة روسيا، وجرى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق.

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وأضاف المسؤول الروسي: “أعتقد أن هذا سعر طبيعي يقع حالياً ضمن نطاق مناسب لكل من روسيا وموازنتنا. كنا نفترض سابقاً أن السعر سيتقلب تقريباً في نطاق 80-85 دولاراً للبرميل، وهو ما جرى تأكيده”.

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وتابع “لا يمكن أن يظل السعر في مكان واحد بالطبع، يمكن أن يتقلب في اتجاه أو آخر، يجب الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، لأن هذا هو أساس الاستقرار في أسعار النفط”، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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