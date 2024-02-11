مال وأعمال

مصر توقع مذكرة تفاهم مع بلغاريا في مجال الغاز الطبيعي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر توقع مذكرة تفاهم مع بلغاريا في مجال الغاز الطبيعي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 01:11 مساءً - دوت الخليج – وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره البلغاري، رومين راديف، مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر وبلغاريا في مجال الغاز الطبيعي.

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وتهدف مذكرة التفاهم، الموقعة على هامش الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين البلدين، إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون في انشطة الغاز الطبيعي، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي العلمي والفني والتكنولوجي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتخزينه ونقله وإسالته.

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وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الخبراء والفنيين من الجانبين للإسراع باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمجالات التعاون الواردة بمذكرة التفاهم، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية.

ومن المقرر أن يشارك وزير الطاقة البلغاري رومين راديف في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس) في دورته الجديدة بعد تحوله من مؤتمر للبترول الي مؤتمر للطاقة، المقرر عقده خلال الفترة من 19 – 21 فبراير 2024، والذي يشهد النسخة الأولى من تحول المؤتمر من مؤتمر للبترول والغاز إلى مؤتمرللطاقة بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية للتحول الطاقي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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