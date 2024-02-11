وزارة التموين: ارتفاع توريد القصب لنحو 2.3 مليون طن وإنتاج…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 04:15 مساءً - محمد أحمد – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع معدل توريد قصب السكر إلى المصانع السبع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، إلى 2 مليون 259 ألف و 625 طن ، حيث تم إنتاج 225 ألف و 461 طن سكر

وفي وقت سابق وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، بسرعة سداد مستحقات المزارعين .

ومن جانبه، أكد البديوي، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها .

وأكد البديوي أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق، مع وجود تسهيلات كبيرة للمزارعين، مضيفا: ” من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب 700 ألف طن سكر.

وأشار إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناء علي توجيهات وزير التموين، مؤكداً أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين .