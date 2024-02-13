مصر والجزائر تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:19 صباحاً - دوت الخليج – بحث الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، مع السفير عبد العزيز بن علي الشريف، سفير دوله الجزائر بالقاهرة، سبل التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني من بينها: بحث آليات تنشيط الحركة الجوية لدفع مزيد من الحركة السياحية والتجارية بين مصر و الجزائر، وكذلك دراسة إمكانية فتح خطوط جديدة بين البلدين.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطورات إيجابية على الأصعدة كافة، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني، وشركاتها التابعة، تحرص على فتح آفاق جديدة من التعاون الفعال مع جميع الدول العربية في مختلف مجالات الطيران المدني.

كما أكد وزير الطيران أهمية دعم أواصر الشراكة المصرية الجزائرية في ظل تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين،، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم في مجالات التدريب وتبادل الخبرات في مختلف أنشطه الطيران المدني.

ومن جانبه، أكد السفير الجزائري اهتمام بلاده بمزيد من التعاون والشراكات في أنشطة الطيران المدني كافة، خاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من أعمال تطوير ومشروعات تنموية في جميع قطاعاتها، بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.