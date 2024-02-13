الاتحاد الأوروبي: نحتاج لإعادة النظر في تسليح إسرائيل

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:19 صباحاً - وكالات – دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، الولايات المتحدة ضمنا إلى إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل؛ بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في حرب غزة.

وأشار بوريل إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الأسبوع الماضي، إن رد إسرائيل على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر “تجاوز الحد”.

وقال مسؤولون أمريكيون مرارا إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة كبير للغاية.

وأوضح بوريل للصحفيين بعد اجتماع لوزراء مساعدات التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: “حسنا، إذا كنتم تعتقدون أن عددا كبيرا للغاية من الناس يقتلون، فربما يتعين عليكم تقليل إمدادات الأسلحة لمنع قتل هذا العدد الكثير جدا من الناس”.

وأضاف: “إذا كان المجتمع الدولي يعتقد أن هذه مذبحة وأن عددا هائلا من الناس يقتلون فربما يتعين علينا إعادة التفكير في تقديم الأسلحة”.