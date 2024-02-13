انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط الثلاثاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار النفط ارتفاعا قليلا الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطل الإمدادات.

الا أن عدم اليقين بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأميركية وتأثير ذلك على طلب الوقود حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.1 %إلى 82.07 دولار للبرميل . وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1 %إلى 77.02 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط مستقرة تقريبا في تعاملات الاثنين، بعد أن صعدت ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة.