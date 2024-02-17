الرئيس التنفيذي لشركة إيني: مصر لم تتوقف عن سداد مستحقات…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 فبراير 2024 05:16 مساءً - _ قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الجمعة ،إن مصر تواصل سداد مستحقات شركات الطاقة رغم الوضع الصعب الذي تمر به بسبب الصراع في غزة.

وتكافح مصر مع تراجع قدرتها على سداد مستحقات المستثمرين الأجانب جراء ضغوط تشهدها جميع مصادرها الرئيسية للعملة الأجنبية، وهي صادرات الغاز الطبيعي وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وحاليا إيرادات قناة السويس.

وقال ديسكالزي إن مصر تبدي موقفا إيجابيا تجاه الشركات التي تستثمر في البلاد.

وأوضح في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين بعد إعلان نتائج الشركة “هناك زيادة هامشية صغيرة، لكنهم (مصر) يدفعون… ربما أقساط بسيطة، لكنهم يدفعون… هناك استعداد لحماية المستثمرين”.

وقال جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية إن واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر تأثرت بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني العام الماضي، ما أضر بقدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف بروسكو “بالنسبة لشركة إيني، شهدنا ثلاث شحنات (من الغاز الطبيعي المسال) في ديسمبر ونتوقع ثماني إلى عشر شحنات في الأشهر المقبلة”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت مجموعة إيني الإيطالية عن تسجيل صافي أرباح معدلة للربع الرابع عند 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار) متجاوزة توقعات المحللين، وذلك بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع لأعمالها العالمية في الغاز والغاز الطبيعي المسال.