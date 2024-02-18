نعرض لكم الان تفاصيل خبر تجديد تعيين خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 فبراير 2024 04:15 مساءً - أ_ش_أ _ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 47 لسنة 2024 بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات – رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارا من 2024/2/14. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجديد تعيين خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.