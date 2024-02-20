السيسي يناقش مع رئيس وزراء بلجيكا جهود وقف إطلاق النار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 فبراير 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيا من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، تناول العلاقات الثنائية “المتميزة” بين البلدين، وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يناير الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال أكد تطلع الجانبين لمواصلة توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل، كما ثمن الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي اتفاق بلاده مع الرؤية المصرية واستعدادها لدعم جميع الجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، لاسيما فيما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشدداً على حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمنع توسع نطاق الصراع واستعادة الاستقرار بالمنطقة.