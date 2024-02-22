انت الأن تتابع خبر مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 695500 مسافرًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبل مطار الملكة علياء الدولي 695504 مسافرين خلال كانون الثاني الماضي، مسجلًا زيادة نسبتها 2.8 بالمئة مقارنة بإحصائيات عام 2023.

ووفقًا لإحصائيات "مجموعة المطار الدولي استقبل المطار أيضًا 5767 حركة، بانخفاض نسبته 4.2 بالمئة، وتعامل مع 6407 أطنان ضمن حركة الشحن الجوي، ما يشكل ارتفاعا نسبته 34.6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

و قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي في بيان، "شهد الشهر الأول من العام الحالي تحسنا بإحصائيات المسافرين، ما يؤكد مكانة الأردن بوصفه وجهة ترحيبية للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.

واكد، أهمية بذل الجهود لتعزيز أرقام حركات المسافرين والطائرات والشحن الجوي، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لتوسيع شبكات شركات الطيران والوجهات الخاصة وتنويعها، مشيرا إلى ان الهدف الراسخ، هو تقديم خدمات عالية المستوى وبما يضمن استمتاع المسافرين بتجربة سفر استثنائية تشعرهم وكأنهم في بيوتهم.