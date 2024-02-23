تراجع أسعار النفط

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رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بعدما صرح مسؤولو الفدرالي الأميركي أن تخفيضات الفائدة يجب أن تؤجل لشهرين إضافيين على الأقل.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 83.32 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود الخام الأميركي 0.5 بالمئة مسجلا 78.24 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس الخميس وسط استمرار الأعمال العدائية في البحر الأحمر، مع تصعيد الحوثيين هجماتهم بالقرب من اليمن.