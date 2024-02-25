رئيس وزراء بريطانيا يطالب الغرب بمصادرة الأصول الروسية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 فبراير 2024 01:11 مساءً - سكاي نيوز _ قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إنه يجب على الدول الغربية أن تكون أكثر جرأة بشأن مصادرة الأصول الروسية التي جمدتها بعد العملية العسكرية في أوكرانيا سنة 2022.

وأضاف سوناك، في مقال نشر في طبعة مبكرة من صحيفة صنداي تايمز بمناسبة مرور عامين على بدء الصراع، أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى والطائرات المسيرة والذخائر بالإضافة إلى مساعدات أخرى.

وتابع “يجب أن نكون أكثر جرأة في ضرب اقتصاد الحرب الروسية، ويجب أن نكون أكثر جرأة في مصادرة مئات المليارات من الأصول الروسية المجمدة”.

وحثّ سوناك الولايات المتحدة على مواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.

وكتب في المقال “يجب ألا نقلل أبدا من شأن ما فعلته أمريكا من أجل أوكرانيا ومن أجل الأمن الأوروبي الأطلسي. أحثهم على مواصلة هذا الدعم وأنا واثق من أنهم سيفعلون ذلك”.

وفي الشهر الماضي، التقى رئيس الاستثمار في بريطانيا دومينيك جونسون مع والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية لمناقشة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يتم بما يتوافق مع القانون الدولي.

وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا بتجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي المصري الروسي في عام 2022 عندما شنّت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا.

وتدرس مجموعة الدول السبع إمكانية مصادرة الأصول كوسيلة لجعل روسيا تدفع ثمن الأضرار الناجمة عن عمليتها في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية السبت عن مساعدات بقيمة 245 مليون جنيه إسترليني (311 مليون دولار) لتمويل ذخيرة المدفعية الأوكرانية.