السويدي إليكتريك تطلق المحولات المغمورة وأنظمة باص واي للحد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 فبراير 2024 03:14 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت شركة السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية، إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك، عن إطلاق أحدث منتجات الشركة عالية الجودة والقابلة للتخصيص من محولات التوزيع المغمورة بالزيت Oil Distribution Transformers وأنظمة باص واي Busway الأولي من نوعها في السوق المصري بعزل بمادة الايبوكسي، ويأتي هذا في إطار التزام الشركة بالمساهمة في تطوير أنظمة توزيع الكهرباء في أنحاء المنطقة.

وأشارت إلى أهمية إتاحة أنظمة باص واي الخاصة بالشركة والمعزولة بمادة الأيبوكسي لأول مرة في إفريقيا، حيث ستساهم في دعم استدامة العمليات وموثوقيتها وتحسين الكفاءة الكلية لأنظمة توزيع الكهرباء في مختلف القطاعات.

وقال المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، إن الشركة تحرص على القيام بدور حيوي في تطوير البنية التحتية وتحديث الشبكة الكهربائية في مصر، كما تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تساهم في النهوض بقطاع الطاقة في المنطقة بالاعتماد على مصانع الشركة المتطورة ذات التكنولوجيات الحديثة.

وأكد أن الشركة توفر منتجات محلية الصنع تلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية، ما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويحد من الحاجة إلى استيراد المنتجات الكهربائية.

ومن جانبه، أوضح أشرف العسال، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية، إنه في ظل التحديات الحالية التي تواجه السوق المصري، أصبح الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا بدلًا من المنتجات المستوردة ضرورة ملحة.

جدير بالذكر أن محولات التوزيع المغمورة بالزيت من إنتاج السويدي اليكتريك تصل قدراتها إلى 15 ميجا فولت أمبير، وبجهد يصل إلى 36 كيلو فولت، وحازت هذه المحولات على العديد من الشهادات العالمية.

ويعد مصنع باص واي، المقام في مدينة العاشر من رمضان، هو الأول من نوعه في إفريقيا في استخدام عزل الإيبوكسي الكهربائي Epoxy Dielectric Insulation، وهو أحد أكبر المصانع وأكثرها تطورًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمتد على مساحة أكبر من 36 ألف متر مربع، تشمل الطاقة الإنتاجية لأنظمة باص واي المضغوطة دون تهوية بسعة تتراوح من 800 أمبير إلى 6300 أمبير لكل من موصل النحاس Power Link Busway، وأيضا لموصل الألومنيوم ثنائي المعدن Spine Busway.