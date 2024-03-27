منح التزام تمويل وإنشاء وصيانة الميناء الجاف بالعاشر من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مارس 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لشركة ميدلو” العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وذكر المجلس، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحفيز القطاع الخاص على المُشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

وأوضح أن هذا المشروع “الحيوي” يدفع نحو خدمة حركة التجارة مرورا بمصر، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة بالموانئ البحرية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 125.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة القاهرة بمنطقة شق الثعبان، المتخصصة في صناعة الرخام، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ لاستخدامها في إقامة ميناء جاف تخصصي، لتعزيز إمكانات هذه المنطقة الواعدة استثماريا، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق أيضًا على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في إقامة ميناء طابا البري والمنفذ البحري، ضمن مخططات الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وإنشاء الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية.