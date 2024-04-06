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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: متابعة يومية لموقف ضخ السلع وتوافر الوقود… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 6 أبريل 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وأخرى بالقابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة توافر السلع.
وقال المصيلحي، في بيان لوزارة التموين، إنه يتابع يوميًا الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة، وكذلك توافر الوقود وأسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف العمليات المركزية بالوزارة والمديريات التموينية ومن جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني على أرض الواقع.
وأكد تقرير تلقاه وزير التموين من الإدارة المركزية لشئون التوزيع يفيد بالمتابعة اليومية للتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة وتوافر الخبز البلدي المدعم وبيعه للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
وبدوره، قال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال، إن الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميا ضخ السلع واللحوم أيضا.
وأشار إلى أن الوزير وجه مديري المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة إلى غرف عمليات بالإدارة التابعة لها لمتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضا.
ولفت إلى أن توجيهات المصيلحي للمديريات شملت كذلك المتابعة اللحظية لتوافر السلع بجميع الأنشطة التجارية والتموينية وكذلك توافر الوقود والمرور عليها للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة والمرور على مستودعات الغاز للتأكد من الالتزام ببيع الأسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة.
وأضاف أن الوزير شدد على المديريات بمتابعة عمل المخابز يوميا وتوافر الدقيق بها وكذلك انتظام عمل مخازن الجملة والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.
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