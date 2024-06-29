ارتفاع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة لأعلى…

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 01:15 مساءً - سي إن بي سي _ أظهر التقرير الشهري لإمدادات النفط، الذي نشرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة، ارتفاع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر خلال أبريل.

وزاد إجمالي إنتاج الحقول الأمريكية من النفط الخام 72 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 13.25 مليون، وهو أعلى مستوى منذ شهر ديسمبر الماضي.

وارتفع المعروض من النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو مقياس إدارة معلومات الطاقة للطلب، إلى 20 مليون برميل يومياً في شهر أبريل، بنمو 131 ألفاً عن مارس، وهو أيضاً أعلى مستوى حتى الآن خلال عام 2024.