مال وأعمال

ارتفاع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة لأعلى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة لأعلى… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 01:15 مساءً - سي إن بي سي _ أظهر التقرير الشهري لإمدادات النفط، الذي نشرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة، ارتفاع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر خلال أبريل.

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وزاد إجمالي إنتاج الحقول الأمريكية من النفط الخام 72 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 13.25 مليون، وهو أعلى مستوى منذ شهر ديسمبر الماضي.

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وارتفع المعروض من النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو مقياس إدارة معلومات الطاقة للطلب، إلى 20 مليون برميل يومياً في شهر أبريل، بنمو 131 ألفاً عن مارس، وهو أيضاً أعلى مستوى حتى الآن خلال عام 2024.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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