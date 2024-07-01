العالم اليوم - مبابي مستعد للتضحية بأنفه مجددا من أجل فرنسا في يورو 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يوليو 2024 04:21 مساءً - أكد كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، استعداده "للتضحية بأنفه" مرة أخرى إذا كان ذلك سيضمن وصول "منتخب الديوك" إلى ربع نهائي يورو 2024.

وكان مبابي قد تعرض لكسر في أنفه خلال المباراة الافتتاحية أمام النمسا، لكنه عاد للمشاركة في المباراة الأخيرة ضد بولندا مرتديا قناعا واقيا.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلجيكا في دور الـ16، صرح مبابي: "اللعب بالقناع أمر مرعب وممل، وبمجرد أن أتمكن من خلعه سأفعل ذلك على الفور".

وأضاف مازحا: "إذا كانت ضريبة الوصول إلى ربع النهائي هي كسر أنفي مرة أخرى، فسأضحي به مجددا. إنه مكسور بالفعل ولن ينكسر أكثر من ذلك."

وأوضح مبابي أن القناع يحد من رؤيته ويسبب له التعرق، لكنه مضطر لاستخدامه في الوقت الحالي.

كما كشف أنه جرب عدة أقنعة قبل أن يجد واحدا مناسبا. وختم تصريحاته قائلا: "إنه أمر مزعج حقا، لكن يجب أن أقول فقط شكرا للقناع."

ويستعد مبابي ورفاقه لمواجهة بلجيكا مساء الاثنين في دوسلدورف، في دور الـ16 من بطولة يورو 2024.