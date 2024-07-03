العالم اليوم - السندات الحكومية المصرية ترتفع بعد تشكيل الحكومة الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 03:24 مساءً - ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار، الأربعاء، بعد الإعلان عن تعديل وزاري طال انتظاره.

وذكر التلفزيون الحكومي التغيير الحكومي الجديد يشمل تغيير وزير المالية السابق محمد معيط، وأن أحمد كجوك سيصبح وزيرا للمالية، لتقع على عاتقه مهمة التعامل مع الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية.

وحققت السندات المصرية الأطول أجلا أكبر المكاسب، إذ ارتفع سعر استحقاق 2049 بواقع 1.55 سنت إلى 75.69 سنت بحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت مجموعة طلعت مصطفى المصرية أمس الثلاثاء عن خطط لاستثمار 21 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط.

وجاء هذا بعد الإعلان في وقت سابق من العام عن مشروع باستثمارات من الشركة القابضة "إيه.دي.كيو" الإماراتية، قيمتها 24 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضا.