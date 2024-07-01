جدة - نرمين السيد - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أدى طلاب مدارس المكفوفين، صباح اليوم الإثنين، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، في مادة الجغرافيا (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالب/طالبة.





وحرص عبد الرؤوف عبد الرحمن، المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية. وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات. يذكر أن طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول بشعبتيها العلمية والأدبية يؤدون غدا الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية بمدارس المكفوفين مر دون مشكلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.