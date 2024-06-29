نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قتلى في هجوم بمسيرة أوكرانية على منطقة حدودية روسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أودى هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف قرية روسية محاذية لأوكرانيا، بحياة 5 أشخاص، بينهم طفلان، وفق ما أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية السبت.

قال أليكسي سميرنوف على تلغرام: "قُتل 5 أشخاص بينهم طفلان. وأصيب فردان آخران من العائلة بجروح خطرة".

وأصابت المسيرة منزلًا في قرية غوروديش الصغيرة الواقعة في منطقة كورسك على بعد عدة أمتار من الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف الحاكم أن الهجوم تم بواسطة مسيرة من طراز "كوبتر" وهي آلية صغيرة يمكنها نقل قنابل يدوية أو متفجرات أخرى لرميها فوق أهداف.

ويلجأ طرفا النزاع إلى استخدام المسيرات، ومن ضمنها أجهزة يبلغ مداها مئات الكيلومترات، منذ بداية الحرب في فبراير 2022.

وضاعفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية هذا العام، مستهدفة منشآت للطاقة تقول إنها تزود الجيش الروسي، وبلدات وقرى حدودية.

في العاشر من مايو، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجومًا بريًا على منطقة خاركيف الأوكرانية، بهدف إقامة "منطقة عازلة" ودفع القوات الأوكرانية إلى التراجع لحماية منطقة بيلغورود المتاخمة لروسيا من القصف.

وتقع منطقة كورسك التي تعرضت للهجوم السبت، إلى الشمال مقابل منطقة سومي الأوكرانية التي تسيطر عليها كييف.