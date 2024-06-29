نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعوبة الفيزياء للثانوية العامة.. طلاب علمي: الأسئلة تحتاج اينشتاين.. وسهولة التاريخ للأدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2024، من أداء امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، في خامس أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وظهرت ملامح الحزن على وجوه طلاب الشعبة العلمية بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، حيث أكد الطلاب أن أسئلة امتحان الفيزياء غير مباشرة، مما وصف الطلاب الامتحان بأنه تعجيزي.

قال أحد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم أن أسئلة امتحان الفيزياء الحديثة والفيزياء الكهربائية غير مباشرين وتعجيزية، معلقين:" المسألة الواحدة تتطلب أكثر من قانون للوصول إلى الحل".

وأوضح طلاب أخرين أن أسئلة امتحان الفيزياء تحتاج للعالم اينشتاين لحلها وليس لطالب.

بينما أكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان مادة التاريخ، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة ومن ورقة المفاهيم.

وأشار طلاب الشعبة الأدبية، إلى أن الأسئلة المقالية بامتحان التاريخ جاءت أيضا من ورقة المفاهيم.

انتهى قبل قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان الدور الأول، الشعبة العلمية في مادة الفيزياء، والشعبة الأدبية فى مادة التاريخ، في خامس أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.