الزراعة تطرح بيض المائدة للبيع للمواطنين بسعر 140 جنيها…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أبريل 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 10 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر 140 جنيها للكرتونة، ضمن خطة “الحد من الغلاء وخفض الأسعار”.

وأعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إطلاق قافلة منافذ متنقلة قوامها 10 سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر 140 جنيها للكرتونة الواحدة، للمساهمة في خفض العب عن كاهل المواطنين.

وأشار سليمان إلى توجيه تلك المنافذ لتجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلا عن الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين؛ للتيسير عليهم، لافتا إلى ضخ كميات من بيض المائدة بالأسعار نفسها بمنافذ الوزارة فضلا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

وفي سياق متصل، أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق المنافذ، استمرار توافد المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار “في حب مصر نلتقي”، بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

ولفت إلى ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للبيع بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، حيث تشمل تلك السلع اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة، والبقوليات، والاسماك، والخضر والفاكهة.