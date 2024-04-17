مال وأعمال

ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات السعودية 26% خلال 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات السعودية 26% خلال 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2024 10:11 صباحاً - العربية نت – سجلت حركة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية، خلال عام 2023 رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث المسافرين الذين بلغ عددهم قرابة 112 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بعام 2022، وأكثر من 8% مقارنة بالعام 2019 ما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة كورونا.

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وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير أداء الحركة الجوية الذي أصدرته اليوم، عن وصول عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال العام 2023  إلى حوالي 815 ألف رحلة بزيادة 16% مقارنة بعام 2022.

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وشهدت المملكة نموًا قياسيًا من حيث أعداد المسافرين والرحلات الجوية الدولية خلال العام الماضي، إذ بلغت نحو 61 مليون مسافر، كما بلغ عدد الرحلات أكثر من 394 ألف رحلة، وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي قائمة المطارات السعودية الرئيسية من حيث عدد الرحلات وذلك بمعدل 30 رحلة في الساعة.

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وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثاني بمعدل 27 رحلة بالساعة، ووصل معدل الرحلات في مطار الملك فهد الدولي الذي جاء ثالثًا إلى 11 رحلة في الساعة، كما سجلت الرحلات الداخلية خلال العام 2023م ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين والرحلات الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 51 مليون مسافر، عبر أكثر من 421 ألف رحلة داخلية من مختلف مطارات المملكة.

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وشهد حجم الشحن الجوي في المطارات السعودية خلال العام 2023 نموًا تجاوزت نسبته 7% بإجمالي بلغ نحو 918 ألف طن مقارنة بـ 854 ألف طن عام 2022.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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