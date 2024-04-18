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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التخطيط: ديون مصر الخارجية ترتفع 3.5 مليار دولار في الربع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 12:14 مساءً - – أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 إلى 168 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري ذكر في وقت سابق من العام بأن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الديون طويلة الأجل نحو 81.6% من الإجمالي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية. وحصلت القاهرة الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وتوقع وزير المالية محمد معيط يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو، وبنحو 4.2% في العام المالي المقبل. ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي 3% في العام الميلادي الحالي.
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