مال وأعمال

التخطيط: ديون مصر الخارجية ترتفع 3.5 مليار دولار في الربع…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر التخطيط: ديون مصر الخارجية ترتفع 3.5 مليار دولار في الربع… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أبريل 2024 12:14 مساءً - – أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط المصرية أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 إلى 168 مليار دولار.

predco_adv_2021

وكان البنك المركزي المصري ذكر في وقت سابق من العام بأن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

E-Bank

وتمثل الديون طويلة الأجل نحو 81.6% من الإجمالي.

BonatMisr

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية. وحصلت القاهرة الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

HapiSalonWhite

وتوقع وزير المالية محمد معيط يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو، وبنحو 4.2% في العام المالي المقبل. ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي 3% في العام الميلادي الحالي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التخطيط: ديون مصر الخارجية ترتفع 3.5 مليار دولار في الربع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا